Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Araç Kazası
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.
Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel