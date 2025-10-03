Haberler

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Araç Kazası

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahında meydana gelen araç kazası nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yol güzergahındaki kara yolunda araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, kazada yolun kapanması nedeniyle tramvay seferlerinin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
