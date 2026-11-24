Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pera Müzesi, Metis Yayınları tarafından İngiliz yazar, sanat eleştirmeni ve düşünür John Berger'ın 100. doğum yılı dolayısıyla hazırlanan anma programına ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "John Berger 100 Yaşında" başlıklı konferans, 28 Kasım'da 11.00-18.00 saatlerinde Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Berger'ın sanat eleştirisi, roman, deneme ve görsel kültür alanlarındaki çalışmalarının farklı yönleriyle ele alınacağı programda, yazarın sanat ve politika ilişkisine yaklaşımı, hikaye anlatıcılığı, göçmen işçiler ve köylüler üzerine çalışmaları ile eserlerinin Türkçedeki yansımaları konuşulacak.

Çiğdem Öztürk'ün moderatörlüğündeki ilk oturumda, Yücel Göktürk "İstanbul'dan Gelen Telefon", Umut Tümay Arslan "Sanatın Kalbindeki Politika", Bülent Diken ise "Bir Entelektüel Olarak John Berger" başlıklı konuşmalar yapacak.

Berger'ın çocukları babalarının eserlerini okuyacak

Programın öğleden sonraki bölümü, Berger'ın oğlu yönetmen Jacob Berger'ın hazırladığı "Yüz John" adlı kısa filmin gösterimiyle başlayacak.

Ardından yazarın çocukları Katya, Jacob ve Yves Berger, babalarının eserlerinden seçilen metinleri ve yapıtlarında hayvanların izini süren yazılarından bölümleri seslendirecek.

Müge Gürsoy Sökmen'in moderatörlüğündeki üçüncü oturumda ise Gözde Serteser Baştuğ "Hikaye Anlatıcısı Berger'ın Türkçedeki Yankısı", Ali Çakmak "Yedinci Adam, Göçmen İşçiler ve Köylüler", Feride Çiçekoğlu da "Çerçeve ve Ötesi" başlıklı konuşma yapacak.

Konferans, Berger'ın eserlerini Türkçeye kazandıran çevirmenlerden Cevat Çapan'ın "Tanıdığım John Berger" başlıklı konuşmasıyla sona erecek.

Pera Müzesi Oditoryumu'ndaki konferansa katılım ücretsiz olacak. Etkinlik için rezervasyon alınmayacak.

Kaynak: AA