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Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'a görevi devretmesinden bir gün önce "Üstat Mason üyeliği" unvanı verildiği ortaya çıktı. Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensup olan Biden'ın aforoz edilebileceği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a, 20 Ocak'ta görevini yeni başkan Donald Trump'a devrinden bir gün önce, Güney Carolina Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nda "Üstat Mason üyeliği" unvanı verildiği ortaya çıktı.

Biden, başkanlık devretmeden bir gün önce siyahi Mason Locası'na kabul edilmiş

ÜSTAT MASON ÜYELİĞİ VE TAM ONUR İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Biden, Büyük Üstatlar Konferansı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre 19 Ocak'ta, Güney Carolina Eyaleti Hür ve Kabul Edilmiş Masonları'nın "En Saygıdeğer Prince Hall Büyük Locası'nda Üstat Mason üyeliği ve tam onur" ile ödüllendirildi.

"OLAĞANÜSTÜ HİZMETLERİNDEN" DOLAYI

Mason Büyük Üstadı Victor C. Major imzalı duyuruda, Biden'a, "Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı olağanüstü hizmetlerden" dolayı üyelik verildiği belirtildi.

AFOROZ EDİLEBİLİR

Hristiyanlığın Katolik mezhebinden olduğu bilinen Biden'ın masonluğa kabul edilmesi, ABD medyasında "aforoz edilmekle karşı karşıya kalabileceği" yorumlarına neden oldu. Katolik Kilisesi'nin 1983'te aldığı bir karar göre, gizli ritüel ve gelenekler içeren masonluğa katılanların "doğrudan aforoz edilmesi" gerekiyor.

Biden, başkanlık devretmeden bir gün önce siyahi Mason Locası'na kabul edilmiş

1775'TE KURULDU

Kurucusunun adını alan Parish Hall Masonluğu, resmi internet sayfalarındaki bilgiye göre, 1775'te özgürleştirilmiş Afrikalı köleler tarafından kurulan tarihi bir siyahi masonluk mezhebi olarak biliniyor. Masonicfind sitesine göre Biden'dan önce, aralarında George Washington, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman, ve Gerald R. Ford'un da yer aldığı 15 mason ABD başkanı bulunuyor.

Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Bulut:

Elemanın başında ki şapka bir yerden tanıdık geliyor. Bu şapka için birileri, fransizlara karşı ingilizlere karşı gelmiş bu asıl milleti zorla aşmıştı. Hatta bu şapkayı inkılap diye bu millete kanun yaptı.

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Haber YorumlarıMelih Utku AKAY:

Nereye hizmet ettiğini bilmeyen varmı ki

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