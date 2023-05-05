Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki : "4,5 altındaki depremler olağan"

ADANA Yaşanan son depremlerin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki Melih Baki, "4,5'in altındaki depremler normal depremler. Bilim adamlarının ekrana çıkıp 'deprem olabilir' söylemlerine gerek yok. Bilim adamı sokaktaki vatandaşımız gibi köydeki nenemiz gibi konuşmaz" dedi. Ayrıca Baki, Kahramanmaraş, Bingöl ve Malatya'da riskin sürdüğünü, Adana'daki deprem riskinin ise yüzde 98 oranında geçtiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. En son 3 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde insanları panik eden 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Adana ve Gaziantep'te de hissedildi. Ardından Adana'nın Aladağ ilçesinde de aynı gün 4,3 büyüklüğünde yaşanan deprem Adanalıları tekrar tedirgin etti. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmurlu/Göksun-K. Maraş'ta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve Kahramanmaraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar kentte yaşayan vatandaşları daha da tedirgin etti.

"6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek"

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, depremlerin ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, oda normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.

"Fay deprem üretmez"

Osmaniye'de ve Adana'nın Ceyhan ile Kozan ilçelerinde hafif bir enerji birikimi olduğuna dikkat çeken Baki, "Oluşan 4,5 aşağısı depremler o enerji birikiminin boşalması. Fay deprem üretmez. Basınç deprem üretir. Yani 'Fay stres biriktirir' diye bir laf yok. 60-70 yıldır kaç tane deprem oldu ülkemizde. Deprem olabilir demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Normal sıradan vatandaşımızın, köydeki nenemizin söylediği bir laftır" ifadelerini kullandı.

"Adana'da risk geçti"

Adana'da riskin yüzde 98 oranında geçtiğine dikkat çeken Baki, "Şimdi Adana'da önemli derecede risk geçmiş vaziyette. Yüzde 98, yüzde 99 oranında risk geçmiş vaziyette. Yani hasarsız evlere girilebilir. Bir sıkıntı fazla yok. Asıl sıkıntı hafif enerji birikimi olan Ceyhan, Saimbeyli, Kozan ve Osmaniye arasında. 4,5'in altındaki depremler normal depremler. Zaten bu dünyada deprem olmazsa hayat olmaz" şeklinde konuştu.

"Bilim adamı köydeki nenemiz gibi konuşmaz"

Bazı bilim adamlarının 'Deprem olacak' söylemlerine de tepki gösteren Baki, "Kahramanmaraş ve Hatay'da ki deprem Adana'da birçok apartmanın yıkılmasına neden oldu. Eğer bu büyük depremler biraz daha yakın bir yerde olsaydı, Adana diye bir şey kalmazdı. Bilim adamı demek sorunu çözen adam demektir. Bilim adamı doğru bilgilendirme demektir. Olabilir demek olmaz. Deprem bölgesindeyiz ve deprem olacak. Bunu durdurma şansımız yok. Deprem öncesi önlemleri bizim konuşmamız lazım. Bilim adamı bunları konuşur. Bilim adamı sokaktaki vatandaşımız gibi köydeki nenemiz gibi konuşmaz. Yani bir profesör kimliğini kullanarak böyle deprem olabilir lafını bir daha kullanmasınlar. Bilim adamına yakışır bir laf değil bu" diyerek uyarıda bulundu.