JAXA Başkanı, IAC 2026'da Türkiye ile uzayda işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Başkanı Yamakawa Hiroshi, Türkiye ve Japonya için uzayın daha fazla işbirliği yolunda umut vadeden bir alan olduğunu belirterek, "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Yamakawa, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin son dönemde uzay alanında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

İki ülke arasında uzay sektöründe işbirliğinin geliştirilebileceğine dikkati çeken Yamakawa, özellikle uydu uygulamalarında Türkiye ile işbirliği yaptıklarını bildirdi.

Yamakawa, afetlere müdahale konusunda uydu verilerinden yararlandıklarını ve bu alanda da Türkiye ile çalıştıklarını dile getirerek, "Japonya ile Türkiye yalnızca uzay alanında değil, ekonomi ve kültür dahil her alanda çok uzun süredir işbirliği içinde. Uzay da daha fazla işbirliği için umut vadeden bir alan. Türkiye ile işbirliğimizi daha da artırmak istiyoruz. IAC 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform. Buradaki amaçlarımızdan biri bu." diye konuştu.

"Uzay politikalarımızı gerçekleştirmek için teknolojik kabiliyetleri güçlendirmek istiyoruz"

Japonya'nın uzay teknolojileri geliştirmeye 1955'te başladığı bilgisini veren Yamakawa, uzay alanında bağımsız faaliyet yürütebilmenin kendileri için önem taşıdığını anlattı.

Yamakawa, bu nedenle roket ve uydu teknolojilerini geliştirdiklerini belirterek, "Bu teknolojilerin Japonya'nın ulusal uzay politikalarının hayata geçirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bunlara, uzay güvenliği, ekonomisi ve keşifleri örnek verilebilir. Dolayısıyla uzay politikalarımızı gerçekleştirmek ve günlük yaşamımıza, ekonomimize ve ulusal güvenliğimize katkıda bulunabilmek için bu teknolojik kabiliyetleri daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu ay 10 numaralı H3 roketini fırlatacağız"

Uzaya bağımsız erişimin Japonya'nın uzay faaliyetleri için hayati önem taşıdığına işaret eden Yamakawa, "H3 roketi de bu çabanın merkezinde yer alıyor. Bu ay 10 numaralı H3 roketini fırlatacağız. Bu da H3'ün operasyonel bir roket olduğu anlamına geliyor." dedi.

Yamakawa, Mars'ın uydularını keşfetmeye yönelik "Martian Moons eXploration" (MMX) görevinin, Mars'ın uydusu "Phobos"tan örnek getirmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, uzay aracını bu ay fırlatmak istediklerini ifade etti.

Bilimsel açıdan bu görevin Phobos'un, Mars'ın ve Güneş Sistemi'nin kökenine ilişkin gizemlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağını belirten Yamakawa, uzay aracının mühendislik açısından detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Radarlarımızla uzay enkazını gözlemliyoruz"

Japonya açısından uzay güvenliğinin, uzayın sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi anlamına geldiğine işaret eden Yamakawa, en büyük sorunlardan birinin uzay enkazı olduğunu söyledi.

Yamakawa, uzay enkazının aktif uydularla çarpışmasının herkes için sorun oluşturabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aktif uydular ile uzay enkazı arasındaki çarpışmaları önlemek istiyoruz. Bu nedenle yer istasyonlarımızın yanı sıra yerde bulunan teleskoplarımız ve radarlarımızla uzay enkazını gözlemliyoruz. Aktif uyduların uzay enkazıyla çarpışmasını önlemeye odaklanıyoruz. Bizim açımızdan en büyük sorunlardan ve üzerinde çalışılması gereken en önemli konulardan biri bu."

Kaynak: AA