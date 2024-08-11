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Jason Derulo İstanbul Festivali'nde basın mensuplarıyla buluştu

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Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Derulo, konseri için kariyerindeki en iyi performanslardan birini hazırladığını belirtti ve Türk müziği unsurlarını gelecekteki projelerine dahil etmek istediğini söyledi.

Amerikalı R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, İstanbul Festivali kapsamında yarın vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yarınki konseri için kariyerindeki en iyi performanslardan birini hazırladığını belirten Derulo, "Ekibimde çok yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. İstanbul konseri için hep birlikte çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir konser olacak. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

Derulo, 10 yılı aşkın müzik kariyerinde performansını nasıl diri tuttuğuna ilişkin, "Her zaman işimde daha iyi olma isteği içimde var. Eski konser fotoğraflarıma ve videolarıma bakınca 'Her zaman bundan daha iyisi olabilirim.' diyorum kendi kendime. Yaptığım işten hiçbir zaman tamamen tatmin olmam. Bunu karakter edinmek, sizin tam olmuş hissetmenizin önüne geçiyor ve sürekli yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz. ifadelerini kullandı.

Dünyadaki insani dramlara değinen Derulo, "Dünyanın neresinde olursa olsun, içeriden ve dışarıdan baskı yaşayan, savaşa maruz kalan herkesin acısını paylaşıyorum. Her gün televizyonu açtığım zaman kötü şeyler ve acı çeken insanlar görüyorum. Ben müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. O yüzden şarkı sözlerinin konusu ne olursa olsun, yaptığım müziğin insanların mutluluğunun bir parçası olmasından gurur duyarım." görüşünü paylaştı.

"Gelecekteki projelerime Türk müziği unsurlarını dahil etmek istiyorum"

Daha önce Türkiye'de birkaç kez sahne aldığını belirten Derulo, Türkiye izlenimlerine ilişkin, "En çok sevdiğim ve hatırımda kalan şey, her zaman Türk kahvaltısı olmuştur. Dünya üzerinde kahvaltıya bu kadar önem veren başka bir ülke görmedim. Bunun dışında Türk müziğini de çok otantik ve hoş buluyorum. Gelecekteki bazı projelerime Türk müziği unsurlarını dahil ederek insanları şaşırtmak istiyorum." diye konuştu.

Derulo, müzik sektörünün geçmişten bugüne değişimiyle ilgili, "Müzik sektörü, her şey gibi değişiyor ve evriliyor. Müziğin kötüye gittiğini ve eskisi gibi olmadığını söylersem yaşlanmış intiba veririm. Böyle konuşmak istemiyorum. Bugün müziğin icrası ve sergilenmesi konusunda sanatsallığın belli ölçülerde düştüğünü söyleyebilirim ama müziğin üretimi ve dağıtımı konusundaki değişimi, yeni müzisyenlerin dijital platformlarla seslerini daha kolay duyurma imkanı bulmalarını olumlu görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Jason Derulo, bu yıl 3. kez düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında yarın saat 22.00'de Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

3. İstanbul Festivali

Manga, Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter gibi Türkiye ve dünya çapında müzisyenleri ağırlayan İstanbul Festivali kapsamında toplam 77 sahne performansı gerçekleştirilecek.

Katılımın yoğun olduğu, 18 Ağustos'a kadar sürecek festivale bu yıl 800 binin üzerinde izleyicinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Festivali istanbul Basın Toplantısı Festival Sanat Müzik Güncel Haberler

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