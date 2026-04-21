Japonya, Silah İhracatına İlişkin Kısıtlamaları Resmi Olarak Gevşetti

Japon hükümeti, ölümcül silahlar dahil olmak üzere yurtdışına silah satışını artırmak amacıyla savunma ekipmanı ve teknolojisi transferine yönelik üç ilke ve uygulama yönergesini revize etti. Değişiklikler Salı günü onaylandı ve yeniliklerle birlikte ihracat kuralları esnetildi.

Japon hükümeti, ölümcül özelliklere sahip silahlar da dahil olmak üzere yurtdışına silah satışının önünü açmak üzere savunma ekipman ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilkeyi ve uygulama yönergelerini resmi olarak revize etti.

Japonya'nın Kyodo News haber ajansının bildirdiğine göre, söz konusu değişiklikler salı günü Kabine ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.

Yapılan revizyonla Japonya'nın savunma ekipmanı ihracatını; kurtarma, nakliye, uyarı, gözetleme ve mayın temizleme şeklinde beş savaş dışı kategoriyle sınırlayan kurallar kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle savunma ekipmanları ölümcül kapasiteye sahip olup olmadıklarına göre "silah" ve "silah dışı" kategorilerine ayrılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak