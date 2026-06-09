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Japonya ve Moğolistan bölgede barış ve refah için "özel stratejik ortaklığı" güçlendirecek

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Japonya ve Moğolistan, bölgede barış ve refahı teşvik etmek amacıyla özel stratejik ortaklığı güçlendirme ve stratejik diyalog kurma konusunda anlaştı. Japonya, Moğolistan'daki Cengiz Han Havalimanı'nın genişletilmesine destek verecek.

Japonya ve Moğolistan, bölgede barış ve refahı teşvik etmek amacıyla iki ülke arasında "özel stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi Toşimitsu, başkent Tokyo'da Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile görüştü.

Bakanlar, bölgede barış ve refahı teşvik etmek amacıyla iki ülke arasında "özel stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi ve "stratejik diyalog" kurulması konularında anlaştı.

Motegi, Tokyo hükümetinin, Moğolistan'da bulunan Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesine destek vermeyi planladığını belirtti.

Moğolistan ile yakın işbirliği yapmayı umduklarını kaydeden Motegi, "Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları" sorununda işbirliği için Moğolistan'a teşekkür etti.

Doğu Asya bölgesinde, Çin ve Rusya arasında stratejik öneme sahip ve denize kıyısı olmayan Moğolistan'ın yaklaşık 3,5 milyona nüfusu bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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