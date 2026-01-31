Japonya ve İngiltere, siber güvenlik ve uzay alanında işbirliklerini geliştirecek

Japonya ve İngiltere, siber güvenlik ve uzay alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirecekleri konusunda anlaştı.

Kyodo'nun haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tokyo'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Takaiçi, görüşmede Japonya'nın ve İngiltere'nin siber güvenlik ve uzay alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirecekleri konusunda anlaştıklarını belirterek, hükümetlerinin bu yılın ilerleyen aylarında dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "iki artı iki" güvenlik görüşmeleri yapacağını ifade etti.

Başbakan Takaiçi, kritik minerallerin tedarik zincirlerini güçlendirme konusunda iki ülkenin işbirliği yapacağını da sözlerine ekledi.