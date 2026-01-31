Haberler

Japonya ve İngiltere, siber güvenlik ve uzay alanında işbirliklerini geliştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tokyo'da yaptıkları görüşmelerde siber güvenlik ve uzay alanlarındaki işbirliklerini geliştireceklerine dair anlaşma sağladı.

Japonya ve İngiltere, siber güvenlik ve uzay alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirecekleri konusunda anlaştı.

Kyodo'nun haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Tokyo'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Takaiçi, görüşmede Japonya'nın ve İngiltere'nin siber güvenlik ve uzay alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirecekleri konusunda anlaştıklarını belirterek, hükümetlerinin bu yılın ilerleyen aylarında dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "iki artı iki" güvenlik görüşmeleri yapacağını ifade etti.

Başbakan Takaiçi, kritik minerallerin tedarik zincirlerini güçlendirme konusunda iki ülkenin işbirliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu