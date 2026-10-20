Japonya, Phobos'tan örnek getirecek MMX uzay aracını taşıyan H3 roketini fırlattı

TOKYO, 20 Ekim (Xinhua) -- Japonya, Mars'ın uydusu Phobos'tan örnek getirmeyi hedefleyen beş yıllık görev kapsamında Mars Uydularını Keşif (MMX) uzay aracını taşıyan H3 roketini fırlattı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, insansız MMX uzay aracını taşıyan 10 numaralı H3 roketinin salı günü yerel saatle 04.41'de ülkenin güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını açıkladı.

Roket, fırlatıldıktan yaklaşık 71 dakika sonra uzay aracını serbest bırakarak Mars'a doğru ilerleyeceği yörüngeye yerleştirdi.

MMX uzay aracı, Mars'ın iki uydusundan daha büyük ve gezegene daha yakın olan Phobos'a iniş yapmak, yüzeyinden en az 10 gram malzeme toplamak ve örnekleri Dünya'ya getirmek üzere tasarlandı.

Uzay aracının 2027'de Mars sistemine ulaşması ve yarı uydu yörüngesinden yapılacak gözlemler de dahil olmak üzere Phobos'u ayrıntılı biçimde incelemesi bekleniyor. Uzay aracı, görev sırasında Mars'ın diğer uydusu Deimos'u da gözlemleyecek.

Görev kapsamında Phobos'un yüzeyini keşfetmek ve iniş ile örnek toplama çalışmalarına destek vermek üzere Idefix adlı küçük bir keşif aracı da kullanılacak.

Ajans, örnekleri 2031 yılında Dünya'ya getirmeyi hedefliyor. Örneklerin, Mars'ın uydularının kökeni ve Mars sisteminin evrimi hakkında yeni bilgiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua