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Japonya'nın Türkiye'ye Vize Zorunluluğu İddiası Yanlış

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve basında yer alan Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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