Kumamoto'daki Depremde Can Kaybı 39'a Yükseldi, 6.500 Kişi Geçici Barınma Merkezlerinde

TOKYO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, 6.500'den fazla kişi ise halen geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Eyalet hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, 39 ölümden 36'sının 7,1 büyüklüğündeki depremden doğrudan kaynaklandığı, sıcak çarpması nedeniyle yaşanan bir ölümün ise afetle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Diğer iki ölümün depremle olası bağlantısına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Deprem nedeniyle eyalette şu ana kadar 23'ü ağır olmak üzere toplam 205 kişi yaralandı.

Kumamoto'da büyük yıkıma yol açan deprem, Japonya'nın sismik şiddet ölçeğine göre en yüksek seviye olan 7'ye ulaştı. Bu seviyedeki bir sarsıntıda ayakta durmak ya da emeklemeden hareket etmek imkansız hale gelirken, kişilerin savrulma riski bulunuyor.

Kaynak: Xinhua