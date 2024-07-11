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Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Unemoto Naomi, ülkenin ilk kadın başsavcısı olarak göreve başladı. Unemoto, suçların daha organize ve anonim hale geldiğini vurgulayarak adalet ve dürüstlüğe odaklanacağını belirtti.

Japonya'da, başkent Tokyo Başsavcısı Unemoto Naomi, Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başladı. Unemoto, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin " Japonya'nın yeni başsavcısı" kararı doğrultusunda yeni vazifesine başladı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Karara göre, 62 yaşındaki Unemoto, emekliliğe ayrılan Kai Yukio'nun yerine, ülkenin en yüksek rütbeli savcılık makamına oturdu. Japonya'nın "ilk kadın başsavcısı" olarak göreve başlayan Unemoto, düzenlediği basın toplantısında, yeni döneme yönelik konuştu. Unemoto "İster erkek olsun, ister kadın olsun, bu pozisyonda beklenen rol aynı. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı

"YETKİLERİMİ GEREKTİĞİ GİBİ KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Japon Başsavcı, sahip olduğu yetkilerin "kamu güveni" temelinde, adalet ve dürüstlüğe odaklanarak kullanılmasının önemini vurguladı. Suçların "daha organize ve anonim hale geldiğini" kaydeden Unemoto, gerçeğin ortaya çıkarılmasının "giderek zorlaştığını" savundu. Unemoto, "Savcılığın kamu güveni temelleriyle desteklendiğini akılda tutarak, yetkilerimi gerektiği gibi kullanmaya çalışacağım" diye konuştu.

1985'TE SAVCILIĞA BAŞLADI

Başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti kökenli Unemoto, Chuo Üniversitesinden 1985'teki mezuniyeti sonrası savcılığa başladı. Japonya Adalet Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev alan Unemoto, 2021-23'te güneybatıda "Hiroşima Başsavcısı" olarak görev yaptı. Ocak 2023'te başkent Tokyo'nun "ilk kadın başsavcısı" olan Unemoto, ülke içinde hem siyasi hem mali soruşturmalarda adını duyurdu. Unemoto, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'deki (LDP) bağış fonu skandalı ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerindeki yolsuzlukları soruşturdu.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, haziran sonunda, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin "Japonya'nın yeni başsavcısı" kararını bildirmişti. Unemoto'nun "Japonya'nın ilk kadın başsavcısı" olacağını bildiren Hayaşi, yönetimde "kadınların güçlendirilmesinin" önemini vurgulamıştı. Tayinlerin uzmanlık, kişilik ve deneyim dikkate alınarak kararlaştırıldığını kaydeden Hayaşi, kadınların atamalarını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Başsavcı Japonya Japon Tokyo Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

arabulucu avukat:

Japonlar adalet ve dürüstlüğe odaklansın bizde

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Leven Ergün:

HAKLISIN BİZİM GİBİ HER PİSLİĞE BATMIŞ TOPLUMDAN SENİN GİBİ BİR FİLOZOF SÖZÜ

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Rky Dlbz:

üretim de önde ama kadınlar geri de mi kalmış bunlarda

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