Japonya'nın 'Dokdo/Takeşima adacıkları protestosu' Güney Kore tarafından reddedildi

Seul'ün, Güney Koreli bir milletvekilinin ülkenin doğusundaki tartışmalı Dokdo/Takeşima adacıkları ziyaretini, Japonya'nın "hukuksuz toprak iddiası" şeklinde nitelendirerek protesto etmesini reddettiği bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, Bakanlığın, Güney Koreli milletvekilinin ülkenin doğusundaki Dokdo/Takeşima adacıkları ziyaretinin ardından gelen Japon protestosunu onaylamadığını ifade etti.

Açıklamada, Seul'ün Dokdo/Takeşima adacıkları üzerindeki egemenlik hakkının tarihi, coğrafi ve uluslararası hukuktan doğan haklara dayandığı vurgulanarak bu duruşun yinelendiği kaydedildi.

Adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan adacıklar, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Koreli ana muhalefet milletvekili Jeon Yong-gi'nin, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı adaları ziyaretini protesto etmişti.

Japon Dışişleri Bakanlığı, ziyareti "oldukça pişmanlık verici ve kabul edilemez" şeklinde nitelendirmişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, şubattaki açıklamasında, "Tarihsel gerçeklere ya da uluslararası hukuka bakın, Takeşima açıkça Japonya'nın iç bölgesidir." demişti.