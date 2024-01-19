Japonya, İsrail'in soykırım davasına yorum yapmaktan kaçınıyor

Japonya hükümeti, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına yönelik yorum yapmaktan kaçınıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'daki basın toplantısında, UAD'de açılan davada İsrail'in eylemlerinin "soykırım (sözleşmesi)" kapsamında değerlendirilmesine ilişkin, "UAD, şu an konuyu tartışıyor." dedi.

"Japonya olarak müzakere sürecine yönelik yorumdan kaçınıyoruz." diyen Kamikava, yargısal işlemlerin geleceğini izlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Proaktif diplomasi ısrarı

Kamikava, Gazze'de tansiyonun hızla sakinleştirilmesi gerektiğini ve krizin tüm bölgeye yayılmasının engellenmesi için Japonya'nın proaktif diplomaside ısrarcı olduğunu söyledi.

Çatışmaların 100 günü aşkındır devam ettiğine dikkati çeken Kamikava, saldırı altındaki bölgelerde insani koşulların, kış mevsiminin etkisiyle daha da zorlaştığını anlattı.

Kamikava, "Kışın tüm hızıyla devam etmesiyle insanlar, kendilerini giderek daha zorlu koşullar altında buluyor. Bu durumdan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Ülkesinin uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Gazze'ye yönelik ayni ve nakdi yardımlar yaptığını dile getiren Kamikava, yerel ihtiyaçları karşılamayı değerlendireceklerini belirtti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.