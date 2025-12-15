Japonya için ulusal güvenlik stratejisi kapsamında ABD vazgeçilmezken Hint Pasifik'te yeni işbirlikleri şart

Bölgesel güvenlik tehditleri ve küresel belirsizlikler nedeniyle 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi çerçevesinde savunma kapasitesini güçlendiren Japonya, Hint-Pasifik'te daha fazla işbirliğine yönelirken ABD ile müttefikliği "vazgeçilmez" olarak nitelendiriyor.

Değişen jeopolitik tehditler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin'in askeri kapasitesini hızla artırması Japonya'nın 2022'de "Ulusal Güvenlik Stratejisini" yeniden planlamasına neden oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Japonya'nın 2022'de güncellediği ulusal güvenlik stratejisini ve olası tehditleri AA muhabirine değerlendirdi.

Son yıllarda dünyada yaşanan gerilimlerin, Asya'da da ortaya çıkabileceğine dikkati çeken yetkili, "Ukrayna'daki durum dünyanın diğer ucunda olan bir şey ama Doğu Asya'da da benzer bir durumun ortaya çıkabileceği çok kez ifade edildi." dedi.

Yetkili, Avrupa'nın güvenliğin ve Pasifik'teki güvenliğin ayrılamaz olduğunu, mevcut uluslararası durumun Japonya için endişe verici olduğunu belirterek, dünyada mevcut gerilimlerin yaşandığı alanları anlattı.

Uluslararası düzeni korumanın ve sürdürmenin zorlaştığına işaret eden yetkili, dönemin, soğuk savaş dönemi ya da soğuk savaş sonrası bir döneme benzemediğini, uluslararası durumun büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

Yetkili, küresel güneyin artan etkisinin görüldüğünü vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki tüm çatışmaları kontrol altına alma gücüne sahip olmadığını, G7 ülkelerinin ekonomik katkısının da azaldığını kaydetti.

Japonya'nın güvenlik endişeleri hakkında bilgi veren yetkili, bu çerçevede iki konunun ele alınması gerektiğini ve bunlardan ilkinin, Japonya'nın komşularının etkilerini genişletmesi olduğunu aktardı.

Yetkili, "Genişleyen askeri ve askeri olmayan güce sahipler, bazıları Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi de dahil olmak üzere statükoyu tek taraflı olarak değiştirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

İkinci konunun ise iç politikayla bağlantılı olduğunu aktaran yetkili, Japonya'nın düşük doğum oranlarına sahip olduğunu ve bu oranların giderek düştüğünü dile getirdi.

Yetkili, "Kısacası, bu Japonya'nın üst düzey yetkilileri tarafından da açıkça dile getiriliyor, 'Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana hiç olmadığı kadar ciddi ve karmaşık olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in askeri kabiliyetlerini "şeffaflıktan yoksun olarak geliştirmesi

Japonya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara değinen yetkili, Çin'in ulusun yeniden dirilişini gerçekleştirme hedefi olduğunu ve bunun Çinli yetkililer tarafından da açıkça dile getirildiğini aktardı.

Yetkili, Çin'in nükleer ve füze kabiliyetleri de dahil olmak üzere askeri gücünü kapsamlı ve hızlı bir şekilde artırdığını hatırlatarak, askeri kabiliyetlerin artırılmasında önemli olan noktanın "şeffaflıktan yoksun" olduğunu söyledi.

"Ayrıca, Çin, özellikle Doğu ve Güney Çin Denizi'nde olmak üzere, deniz ve hava alanlarında da statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırdı. Uluslararası toplum, Çin'i defalarca ve güçlü bir şekilde uyardı." diyen yetkili, Çin'in dış politikadaki tutumunun ve askeri faaliyetlerinin, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesindeki artış

Kuzey Kore'nin de son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta kabiliyetlerini yeniden geliştirme gibi yöntemlerle balistik füzeler fırlattığını söyleyen yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamadan önce Kuzey Kore'nin çok sayıda füze fırlattığını aktardı.

Yetkili, öte yandan, Trump'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından füze fırlatma sıklığında azalma yaşandığını belirtti.

Kuzey Kore'nin açıkça nükleer kapasitesini hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirmeyi amaçladığını kaydeden yetkili, bunun Japonya'nın ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya, Çin ile stratejik koordinasyonunu ikiye katlıyor

Japonya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturanlardan bir diğerinin ise Rusya olduğunu belirten yetkili, Rusya'nın da güvenlik hedeflerine ulaşmak için askeri güce başvurmaktan çekinmediğini söyledi.

Yetkili, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidi olarak yorumlanabilecek eylemleri tekrarlamaya devam ediyor. Dahası, Rusya Çin ile stratejik koordinasyonunu ikiye katlıyor." değerlendirmesinde bulunarak, iki ülkenin ortak tatbikatlar ve eğitimler düzenlediğine dikkati çekti.

Ukrayna'daki durum göz önüne alınarak, Kuzey Kore'nin savaş için yeni kozlar elde etme potansiyelini giderek artırdığını belirten yetkili, bu durumun Japonya için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yetkili, Rusya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki dış ve askeri faaliyetlerinin, Çin ve Kuzey Kore ile stratejik koordinasyonuyla birlikte, Japonya için ciddi bir güvenlik endişesi yaratabileceğine işaret etti.

Japonya'nın güvenlik politikaları

Ülkenin güvenlik politikalarına değinen yetkili, bununla ilgili bilinmesi gereken iki önemli nokta olduğunun altını çizdi.

Yetkili, bunlardan birincisinin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP) ortam" ve ikincisinin de "Japonya-ABD ittifakı" olduğunu söyledi.

Japonya-ABD ittifakının, ülkesinin güvenlik politikasının ana unsuru olduğunu vurgulayan yetkili, ülkesinin güvenliği için bu ittifakı "vazgeçilemez" olarak nitelendirdi.

Benzer düşüncelere sahip ülkelerle işbirliğini derinleştirmenin, QUAD gibi, üçlü ve dörtlü işbirlikleri aracılığıyla Hint-Pasifik bölgesinde etkinlik sağlamanın dış politika vizyonu arasında yer aldığını aktaran yetkili, bunların diplomatik alanda ve güvenlik politikası bağlamında yapılan çabalar olduğunu aynı zamanda Japonya'nın savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili, "2022'de temel savunma yeteneklerimizi ve dolayısıyla müdahale gücümüzü güçlendirmemiz gerektiğine karar verdik. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin genel kabiliyetlerini artıran, çok yönlü operasyonel yeteneklerle güvenlik zorluklarına çok katmanlı bir şekilde yanıt vermeliyiz." diye konuştu.