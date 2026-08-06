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Japonya'dan Güney Kore'ye Dokdo/Takeşima protestosu

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Japonya, Güney Kore'nin tartışmalı Dokdo/Takeşima adacıkları yakınında düzenlediği askeri tatbikat nedeniyle Tokyo Büyükelçiliği'ne protesto iletti. Japonya, adalar üzerindeki egemenlik iddiasını yinelerken, Güney Kore tatbikatın savunma amaçlı olduğunu savunuyor.

Japonya, Güney Kore donanmasının Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adacıkları" yakınında düzenlediği askeri tatbikata diplomatik kanallardan karşılık verdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın Asya ve Okyanusya İşleri Başkanı Kanai Masaaki'nin, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliğine protestosunu ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Kanai'nin, Japonya'nın Güney Kore'nin kontrolündeki takımadalar üzerindeki egemenlik iddiasını yinelediği aktarıldı.

Güney Kore Donanması, ihtilaflı takımadaların yakınında tatbikat düzenlediklerini açıklamış, bunun ülke topraklarına, halkına ve mülkiyetine yönelik tehditlere karşı savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçladığını duyurmuştu.

Güney Kore'nin "Dokdo" ve Japonların "Takeşima" olarak adlandırdığı takımadalar, uzun zamandır 2 ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Kaynak: AA
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