Japonya Dışişleri Bakanı Ankara Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini ziyaret ederek, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ile bir araya geldi.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik için Türkiye'de bulunan Kamikava, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın hazırladığı etkinliğe katıldı.

Öğrenciler, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'nın da eşlik ettiği Bakan Kamikava'yı, Japon dans gösterisi "Soran Bushi" ile karşıladı.

Kamikava, sıcak karşılama için başta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar olmak üzere ilgililere teşekkürlerini sundu.

Öğretim elemanları ve öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Kamikava, Türkiye'de "Soran Bushi" gösterisini görünce oldukça şaşırdığını söyledi.

Ankara Üniversitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğunu vurgulayan Kamikava, "Ayrıca Ankara Üniversitesinin, Japon Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye'de ilk kurulduğu üniversite olduğunu öğrenmiş bulunuyorum ve bu bölümden çok sayıda yetenekli öğrencinin mezun olduğunu da duydum. Onların hem ulusal hem uluslararası düzeyde çok çalıştığını da duydum." dedi.

Türkiye'nin bölgesinde en çok Japonca okuyan kişinin bulunduğu ülke olduğunun da altını çizen Kamikava, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

"Türkiye'nin prestijli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesinde Japonca okuyan hepinizin gelecekte Japonya'yı bizzat ziyaret etmenizi umuyorum. Japon kültürü, değerleri ve halkın gerçek hayatına dokunarak kendi gözünüzle, kendi gönlünüzle Japonya'yı daha da derinlemesine bilip, Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü ilişkileri geleceğe taşımanızı bekliyorum. Bu yıl idrak edilen Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle gelecek yüzyılda da sizlerle beraber barışa yönelik çalışmak istiyorum. Türkiye'nin gerçek dostu olan Japonya ve Japonca hakkında okuyan hepinizin arzunuza ve araştırma eyleminize içten destek sunuyorum."

Bakan Kamikava, Rektör Prof. Dr. Ünüvar ve diğer davetliler, fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan stantları gezdi. Öğrenciler, stantlarda sergiledikleri Japonya'ya özgü eserlerle ilgili bilgiler verdi. Bir öğrenci, kendi çizimi olan mangayı Bakan Kamikava'ya hediye etti.

Rektör Ünüvar, programın sonunda Kamikava'ya üniversitenin sembolü "güneş kursu" takdim etti. Program, fakültenin merdivenlerinde fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.