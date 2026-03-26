Yakakent'te 'Yaşlı ve Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi'ne Japonya'dan destek

Japonya Hükümeti tarafından yürütülen Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Samsun'da Yakakent Belediyesi tarafından hazırlanan "Yaşlı ve Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi"ne destek verilecek.

Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yaşlı ve Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi" kapsamında Yakakent'te yaşayan engelli bireyler ile hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlıların sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla engelli taşıma aracı temin edilecek. Projeden yıllık 1440 kişinin faydalanmasının hedefleniyor.

Projenin Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen imza törenine Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Belediye Meclis Üyesi Salih Gün ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami katıldı.

Kaymakam Taşyapan, projenin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sağlık hizmetlerine erişimde önemli destek sağlayacak proje için Japonya Hükümeti'ne ve projeye katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Projenin Yakakent'imize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu da Yakakent'te yaşayan engelli bireyler ile hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlıların sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak projenin kabul edilmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu anlatarak, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemize kazandırılacak engelli taşıma aracı, özellikle sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Başta Japonya Hükümeti olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve yetkililere, proje koordinatörlerimiz Sefer Güden ile Savaş Şenyer'e teşekkür ediyor, projenin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.