Japonya'da eski Başbakan Kişida'dan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "Takaiçi'nin davet edilmesi" çağrısı

Eski Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Türkiye'de temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne mevcut Başbakan Takaiçi Sanae'nin davet edilmesi çağrısında bulundu. Kişida, NATO ile stratejik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Japonya'da eski Başbakan Kişida Fumio, Türkiye'de temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesi'ne mevcut Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin davet edilmesi çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, NATO ülkelerinin başkent Tokyo'da görevli büyükelçileri, 2021-2024 dönemi Japonya Başbakanı Kişida ile bir araya geldi.

Görüşmede Kişida, "NATO ile stratejik işbirliği giderek daha önemli hale geliyor." diyerek, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne davet edilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal basında, Takaiçi'nin katılması halinde "Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin birbirlerinden ayrılamayacağı" vurgusunu yapacağı öngörüsünde bulunuldu.

Motegi ile görüşme

NATO ülkelerinin Tokyo'daki büyükelçileri, hafta içinde Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile görüşmesinde ittifak ve Japonya arası ilişkileri ele almıştı.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki son durum ele alınmış, ittifak ülkelerinin Hint-Pasifik güvenliğine yönelik vizyonları görüşülmüştü.

NATO Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde temmuzda başkent Ankara'da düzenlenecek.

Madrid 2022

2021-2024'te başbakanlık görevini üstlenen Kişida, 2022'de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılmış ve Liderler Zirvesi'ne katılan ilk Japon başbakan olmuştu.

Ertesi yıl Japonya ve NATO, deniz güvenliği, uzay, siber alan ve dezenformasyonla mücadele dahil 16 farklı alanda işbirliğinin ilerletilmesi konusunda anlaşmıştı.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore NATO Zirvesi'ne hükümet temsilcileri gönderebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
