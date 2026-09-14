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Japonya'da iktidar destekli aday, Pasifik'te stratejik noktalardan Okinawa'da seçimleri kazandı

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- Doğu Çin Denizi'nde Tayvan'a yakın ada eyaleti Okinawa, barındırdığı askeri üslerle ABD'nin Pasifik'te stratejik noktalarından biri

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) desteklediği Koja Genta, hafta sonu güneydeki Okinawa eyaletinde düzenlenen valilik seçimini kazandı.

Doğu Asya ülkesinin güneybatısında, Doğu Çin Denizi'nde Tayvan'a yakın ada eyaleti Okinawa, barındırdığı askeri üslerle ABD'nin Pasifik'te stratejik noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Okinawa seçim kurulundan yapılan açıklamaya göre LDP destekli Koja, toplam 6 adayın yarıştığı valilik seçimini 420 binden fazla oy elde ederek kazandı.

Okinawa tarihindeki en yüksek oyu alan Koja, 2018'den beri valilik görevi üstlenen Tamaki Denny'yi sandıkta mağlup etti.

Tamaki Denny, adadaki tartışmalı ABD üssünün bölge sınırları içinde başka bir noktaya taşınmasına karşı çıkıyordu.

Okinawa'da seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen önceki seçime kıyasla 3,6 puanlık bir artışla yüzde 61,5 olarak gerçekleşti.

En genç vali

Sonuçlara göre ilk kez iktidardaki LDP destekli bir aday, Okinawa'da seçimi kazandı.

Tokyo Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Koja, daha önce İçişleri ve Haberleşme Bakanlığında çalıştı ve Okinawa Eczacılar Birliği Başkan Yardımcılığı yaptı.

42 yaşındaki Koja, Okinawa'nın en genç valisi olacak.

"Ekonomik büyüme arzusundaki Okinawa"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sonuçlara yönelik açıklamasında, Koja ile birlikte çalışma sözü verdi ve bu sonuçların "ekonomik büyüme arzusundaki Okinawa halkının iradesini yansıtan bir seçim" olduğunu bildirdi.

İktidardaki LDP destekli Koja, seçim sonrası açıklamasında Takaiçi ile yakın zamanda görüşme isteğini dile getirdi ve bölgenin kalkınmasını destekleyecek tedbirler alınmasını istediğini de belirtti.

Okinawa

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın en güneybatısındaki Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Ada eyaleti Okinawa, İkinci Dünya Savaşı sonrası Eylül 1951'de imzalanan San Francisco Barış Anlaşması kapsamında ABD hakimiyetinde kaldı.

Mayıs 1972'de Japon egemenliğine iade edilen Okinawa, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditleri karşısında ABD'nin Pasifik askeri stratejisinde "merkez nokta" özelliğini koruyor.

Doğu Çin Denizi'nde Tayvan'a yakın ada eyaleti, barındırdığı askeri üslerle ABD'nin Pasifik'te stratejik noktalarından biri.

Kaynak: AA
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