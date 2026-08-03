Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi.

Enkazdan yaralı çıkarılan 13 kişinin durumu ciddiyetini korurken, eyalet genelinde depremde ev ve iş yeri dahil toplamda 4 bin 600 yapı hasar gördü.

Halihazırda 46 bin hane ve iş yerinde su kesintisi sürerken, 206 tahliye merkezinde 8 bin 500 kişi barınıyor.

Depremin merkez üssü kabul edilen Uki ve Hikawa bölgelerine seyyar tuvalet ve duş üniteleri kuruldu.

Valilik yayımladığı uyarıda hava sıcaklığının 38 derece dolaylarında seyrettiğini ve olası sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarının bulunduğu "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA