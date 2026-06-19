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Basra Körfezi'ndeki Japonya bağlantılı gemi, Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli şekilde ayrıldı

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Basra Körfezi'ndeki Japonya bağlantılı gemi, İran-ABD arasındaki mutabakat sonrası ablukanın hafifletilmesiyle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde ayrıldı. Japonya, kalan 37 geminin geçişi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Basra Körfezi'nde bulunan Japonya bağlantılı gemi, ablukanın hafifletilmesinin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli şekilde ayrıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'ndeki Japonya bağlantılı geminin bu ülkeye gitmek üzere Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçtiği belirtildi.

Hükümetin, Hürmüz Boğazı'nda "serbest ve güvenli seyrüseferin" bir an önce yeniden sağlanması ve Japonya ile bağlantılı geri kalan 37 geminin de en kısa sürede Boğaz'dan geçmesi için her türlü diplomatik çabayı sürdüreceği kaydedildi.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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