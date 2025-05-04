Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki: Hiç ev satmadım, sadece şirket kurdum

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin deprem risklerini ve yapı stoğundaki sorunları değerlendirdi. Kendi adıyla açılan şirketle ilgili iddialara da yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE YÜZDE 50'DEN FAZLA KAÇAK BİNA VAR"

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların büyük bir kısmının yasal düzenlemelere uygun olmadığını belirterek, "Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak bina var" dedi. Bu durumun olası bir büyük depremde can kaybını artıracağını vurgulayan Moriwaki, denetimsiz yapılaşmanın ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

"AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE'NİN ZEMİNİ ÇOK YUMUŞAK"

İstanbul'un bazı bölgelerinin zeminsel açıdan daha riskli olduğunu belirten Moriwaki, "Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Avcılar'ın zemini çok yumuşak" diyerek bu bölgelerde yıkım riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Fay hattı dışında da deprem olabileceğini vurgulayan Moriwaki, "Fay hattı olmayan yerde deprem olmaz' düşüncesi doğru değil" dedi.

"JAPONYA İLE ARAMIZDA TEKNOLOJİDE 10 YIL FARK VAR"

Deprem teknolojilerinde Japonya'nın oldukça ileri seviyede olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye'nin ise bu alanda ciddi bir gecikme yaşadığını söyledi. "Türkiye, Japonya'nın deprem teknolojisinden 10 yıl geride" ifadesini kullanan uzman, afet öncesi hazırlıkların artırılması gerektiğini belirtti. Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Moriwaki, "Moriwaki Teknoloji İnşaat şirketi açtım ama hiç ev satmadım" diyerek ticari spekülasyonlara son noktayı koydu.