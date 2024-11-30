Japon Davul Grubu 'Sai', İstanbul'da İlk Kez Sahne Alacak

Japon davul grubu "Sai", İstanbul'da ilk kez Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko'nun temsilcilerinden Sai grubunu 9 Aralık'ta Japon kültürü meraklılarıyla bir araya getirecek.

Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkiler kurmasının 100. yıl dönümünün kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilecek gösterinin biletleri ücretsiz ve 3 Aralık'tan itibaren "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Topluluk, bugüne kadar 35 ülkede 2 bin gösteri sundu.