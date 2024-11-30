Üye Girişi
Haberler
Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu

 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti
İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici

Japon Davul Grubu 'Sai', İstanbul'da İlk Kez Sahne Alacak

Japon Davul Grubu 'Sai', İstanbul'da İlk Kez Sahne Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon davul grubu Sai, İstanbul'da 9 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Japon kültürü meraklılarıyla buluşacak. Gösteri, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl kapanış etkinliği olarak yapılacak ve biletleri ücretsiz olacak.

Japon davul grubu "Sai", İstanbul'da ilk kez Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko'nun temsilcilerinden Sai grubunu 9 Aralık'ta Japon kültürü meraklılarıyla bir araya getirecek.

Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkiler kurmasının 100. yıl dönümünün kapanış etkinliği olarak gerçekleştirilecek gösterinin biletleri ücretsiz ve 3 Aralık'tan itibaren "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Topluluk, bugüne kadar 35 ülkede 2 bin gösteri sundu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
img

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
img

"En seksi Türk kadını" seçilmişti, son paylaşımları bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.