Japon aktivistten Gazze için yalnız protesto

ÖMER FARUK MADANOĞLU / AHMET FURKAN MERCAN - Japonya'da yaşayan Yusuke Furisawa, İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki katliamlarının yanı sıra Sudan, Myanmar ve sivillerin hedef alındığı diğer bölgelerde yaşananlara dikkati çekmek amacıyla ülkesinde tek başına protesto eylemleri düzenliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuke, Ekim 2023'ten beri Japonya sokaklarında Filistin'i destekleyen pankartlar taşıdığını söyledi.

Tokyo'da ve Japonya'nın çeşitli şehirlerinde her gün yaklaşık bir saat boyunca sokakta durarak "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attığını ifade eden Yusuke, "Eylemimin amacı insan haklarını hatırlatmak. İnsanların doğuştan elde ettikleri hakların kimse tarafından elinden alınamayacağını ve insanların bu hakları korumak için mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekiyorum." dedi.

Yusuke, dünyanın farklı bölgelerinde birçok sivilin "insanlık dışı" muamele gördüğünü belirterek, "Bugün Filistin'de, Myanmar'da, Sudan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde insanlar zulüm görüyor. Bu tablo karşısında uzun zamandır öfke, çaresizlik ve protesto etme isteği hissediyorum. İşte bu nedenle, 2023 yılının Ekim ayında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından buna itiraz etmek için tek başıma sokağa çıkmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Vicdanına karşı sorumluluğu için protestosunu sürdürüyor

Japon halkının Gazze'de yaşananları yeterince bilmediğini aktaran Yusuke, Japonların genel olarak ülke siyasetine ya da uluslararası gelişmelere karşı da büyük bir ilgi göstermediğini anlattı.

Yusuke, yeni nesil Japonların soykırım kelimesinden bile haberdar olmadığına işaret ederek, "Bir Japon vatandaşı olarak bunu son derece üzücü buluyorum. Tek başıma da olsa sesimi yükselterek insanlarda bir etki bırakmak istedim. Çünkü klasik protesto gösterileri çoğu zaman sadece 'bir toplumsal hareket' olarak görülüyor ve insanların dikkatini çekmiyor." diye konuştu.

Tek başına sokaklarda protesto yaparak görenlere "Bu kim?" sorusunu sordurmak istediğini vurgulayan Yusuke, yalnız başına eylem yapma fikrinin arkasında insanların merak ve farklılık hislerine hitap etmek olduğunu kaydetti.

Yusuke, tek başına eylem yapmanın avantajlarından birisinin de her an sokaklara çıkabilme özgürlüğü olduğunu anlatarak, "İstediğim mesajı verebiliyorum ve başkalarını düşünmek zorunda kalmadan farklı yerlerde sokağa çıkabiliyorum." dedi.

Tek başına eylem yapmanın dezavantajlarından da bahseden Yusuke, sesinin çok fazla insana ulaşamaması nedeniyle eylemini her gün yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yusuke, eylemini sonlandırmaya niyetinin olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Beni gören insanların büyük bölümü kayıtsız kalıyor. Caddenin ortasında durup sesimi yükseltsem bile insanların çoğu sanki ben hiç yokmuşum gibi davranıyor. Beni görmezden geliyorlar. Taşıdığım yazılara bakmamaya çalışıyor, beni bilinçli olarak algılarının dışında bırakıyorlar. Buna karşılık yurt dışından gelen turistler bana destek verdiklerini söylüyor, dayanışmalarını ifade ediyorlar. Zaman zaman eleştirenler de oluyor. Ancak mutlaka bir tepki gösteriyorlar. Japonların ise neredeyse hiç tepki vermediğini söylesem abartmış olmam. Bu üzücü ama gerçek."

Bazı zamanlar protestosunun "amaca" hizmet etmediğini düşünerek umutsuzluğa düştüğünden bahseden Yusuke, protestosunu kendine ve vicdanına karşı bir sorumluluk olarak gördüğü için cesaretle yoluna devam ettiğine değindi.

Yusuke, dünyadaki barış düzeninin giderek bozulduğunu ve Gazze'deki katliamların sonunun gelmediğini üzülerek gördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen 'Japonya'da bunu yapmanın gerçekten bir anlamı var mı?' diye düşünüyorum ama buna ne kadar 'boş bir ideal' denirse densin, 'İnsanları koruyun. İnsanlara insan gibi davranın. İnsan haklarını koruyun. Dünyadaki bütün insanlara eşit ve adil davranın.' demeye devam edeceğim. Bu sözler kimseye ulaşmasa bile bunları dünyaya, kendime ve vicdanıma karşı bir eylem olarak göstermeyi sürdüreceğim. Benim için en önemli şey devam edebilmek. Bu yüzden bundan sonra da bu eylemlerimi sürdüreceğim. 'Soykırımı durdurun', 'İşgali sona erdirin', 'Derhal ateşkes', 'Özgür Filistin' çağrılarımı yinelemeye devam edeceğim."

Kaynak: AA