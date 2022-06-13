Jandarma köpeği 'Kadro', hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan narkotik, operasyon, iz takip, yangın tespit, kadavra, bomba, ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesinin olduğu alanda yanıcı maddenin döküldüğü noktayı hassas burnuyla tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli dedektör köpekler, suçlulara göz açtırmıyor. Buradaki köpekler, farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesindeki köpek timi barınağında günlük eğitimlerine devam eden köpekler ayrıca jandarma personeli ile de uygulamalarda bulunuyor.

Enkaz altı, bölge arama gibi girilmesi zor noktalarda kazazedeye ulaşan 'Ocak', günlük eğitimini tamamlayınca ödül olarak plastik top ile oynamaya hak kazanıyor. 'Jandarmanın kahraman köpekleri' olarak bilinen eğitimli hizmet köpekleri, her başarılı görevin ardından plastik top ile ödüllendiriliyor. Köpekler, önlerine atılan topla saatlerce oynayarak eğleniyor.