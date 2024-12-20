Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı Temel Kurslar Mezuniyet Töreni düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hayalleri tamamlama idealiyle şekillenmiştir." dedi.

Aktaş, Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığında temel kurslara katılarak eğitimini tamamlayan 137 kursiyer için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Törende bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Aktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başarı dileklerini ve selamlarını iletti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 kursiyerin mezuniyet sevincini paylaştığını söyleyen Aktaş, kursiyerleri tebrik ederek, devlete ve millete hizmet edecekleri görevlerinde kendilerine üstün başarılar diledi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hayalleri tamamlama idealiyle şekillenmiştir. Son 22 yılda yerli ve milli sanayideki ülkemizin gelişimi bu mücadelede elde edilen en büyük başarıdır."

Jandarmanın Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ön safta mücadele veren ve fedakarca görev yapan bir kurum olduğunu vurgulayan Aktaş, jandarmanın terörle mücadeleden, organize suç örgütüyle mücadeleye kadar birçok alanda kritik roller üstlendiğini ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe açılan kanatları"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da "Bu özel günde milletimizin gökyüzündeki huzur ve güven kaynağı olan kahramanlarımızın saflarına katılan 137 evladımızı büyük bir gururla uğurluyoruz. Sizler sadece jandarma teşkilatının değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe açılan kanatları, milletimizin gökyüzündeki kararlılık ve bağımsızlık sembollerisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve havacılık alanında ciddi adımlar attığını vurgulayan Çardakcı, jandarma teşkilatının havacılık kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin milletin huzur ve güvenine katkıda bulunacağını bildiren Çardakcı, kursiyerlerin görevlerini yaparken sürekli daha iyisini hedeflemeleri gerektiğini dile getirdi.

Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan ise kursiyerlerin uzun ve meşakkatli yolculuklarını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Doğan, kursiyerlerin aldıkları dünya standartlarındaki eğitim sayesinde yapacakları kutsal vatan savunması boyunca karşılaşacakları her türlü zorluğu bertaraf edebileceklerini de vurguladı.

Dönem mezunu pilot ve teknisyenler adına konuşan Üsteğmen Halil Avcı da eğitimlerini tamamlamış olmaktan dolayı gururlu hissettiklerini belirterek, "Bugünden sonra da her göreve en yüksek sorumluluk ve görev bilinciyle yaklaşacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz." diye konuştu.

Jandarma Havacılık Komutanlığı tanıtım filminin gösteriminin ardından kursiyerlere bröveleri takıldı ve kurs bitirme belgeleri verildi.

Törene katılanlar, jandarmanın hava araçları sergisini de gezdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Bütün ülke onu konuşuyor
img

Türk-İş'in asgari ücret önerisine AK Parti'den ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçti

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.