Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı Temel Kurslar Mezuniyet Töreni düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hayalleri tamamlama idealiyle şekillenmiştir." dedi.

Aktaş, Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığında temel kurslara katılarak eğitimini tamamlayan 137 kursiyer için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Törende bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Aktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başarı dileklerini ve selamlarını iletti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 kursiyerin mezuniyet sevincini paylaştığını söyleyen Aktaş, kursiyerleri tebrik ederek, devlete ve millete hizmet edecekleri görevlerinde kendilerine üstün başarılar diledi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hayalleri tamamlama idealiyle şekillenmiştir. Son 22 yılda yerli ve milli sanayideki ülkemizin gelişimi bu mücadelede elde edilen en büyük başarıdır."

Jandarmanın Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ön safta mücadele veren ve fedakarca görev yapan bir kurum olduğunu vurgulayan Aktaş, jandarmanın terörle mücadeleden, organize suç örgütüyle mücadeleye kadar birçok alanda kritik roller üstlendiğini ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe açılan kanatları"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da "Bu özel günde milletimizin gökyüzündeki huzur ve güven kaynağı olan kahramanlarımızın saflarına katılan 137 evladımızı büyük bir gururla uğurluyoruz. Sizler sadece jandarma teşkilatının değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe açılan kanatları, milletimizin gökyüzündeki kararlılık ve bağımsızlık sembollerisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi ve havacılık alanında ciddi adımlar attığını vurgulayan Çardakcı, jandarma teşkilatının havacılık kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin milletin huzur ve güvenine katkıda bulunacağını bildiren Çardakcı, kursiyerlerin görevlerini yaparken sürekli daha iyisini hedeflemeleri gerektiğini dile getirdi.

Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan ise kursiyerlerin uzun ve meşakkatli yolculuklarını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Doğan, kursiyerlerin aldıkları dünya standartlarındaki eğitim sayesinde yapacakları kutsal vatan savunması boyunca karşılaşacakları her türlü zorluğu bertaraf edebileceklerini de vurguladı.

Dönem mezunu pilot ve teknisyenler adına konuşan Üsteğmen Halil Avcı da eğitimlerini tamamlamış olmaktan dolayı gururlu hissettiklerini belirterek, "Bugünden sonra da her göreve en yüksek sorumluluk ve görev bilinciyle yaklaşacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz." diye konuştu.

Jandarma Havacılık Komutanlığı tanıtım filminin gösteriminin ardından kursiyerlere bröveleri takıldı ve kurs bitirme belgeleri verildi.

Törene katılanlar, jandarmanın hava araçları sergisini de gezdi.