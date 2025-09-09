Jandarma Ekiplerinden Köy Okullarında Etkinlik

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarında çocuklar için etkinlik düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret etti.

Hasköy ilçesindeki Yarkaya İlkokulu ve Korkut ilçesindeki Pınarüstü İlkokuluna gelen ekipler, öğrencilere "Tim 112 Jandarma" çizgi filmini izletti.

Okul bahçelerinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi veren ekipler, yol güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Yüzlerini boyadığı öğrencilerle oyunlar oynayan ekipler, dedektör köpek gösterisiyle de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çocukları günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı da bilgilendiren ekipler, hediyelerle çocukları mutlu etti.