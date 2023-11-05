James Webb Uzay Teleskobu Yengeç Bulutsusu'nun Nefes Kesici Görüntülerini Çekti

James Webb Uzay Teleskobu, Yengeç Bulutsusu'nun muhteşem görüntülerini kızılötesi dalga boyunda yakaladı. NASA, bu efsanevi görüntüyü uzay severlerle paylaştı. Yengeç Bulutsusu, süpernova kalıntısı olan bir nebuladır ve gökbilimcilerin ilgisini çekmektedir. Araştırmacılar, bu görüntülerle bulutsunun yapısını ve oluşumunu daha iyi anlamayı hedeflemektedir.

James Webb uzay teleskobu yine nefes kesici bir anın fotoğrafını daha çekti. Gök bilimciler arasında meşhur olan Yengeç Bulutsusu'nun fotoğraflarını çekmeyi başardı. Yengeç Bulutsusu 6.500 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor. Ününü ise ayrıntılı ve güzel yapısına borçlu. NASA bu efsanevi görüntüyü uzay severlerle paylaştı. İşte detaylar…

James Webb Uzay Teleskobu'ndan nefes kesici Yengeç Bulutsusu görüntüleri!

NASA'nın efsanevi anlara tanıklık eden uzay teleskobu James Webb'den yepyeni bir keşif daha. NASA bu keşifle birlikte bir kez daha uzayın etkileyici derinliğinde kaybolurken görsel bir şöleni izlememize fırsat veriyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan yeni bir görüntü, muhteşem nebulayı kızılötesi dalga boyunda görüldüğü gibi gösteriyor ve onun kafes benzeri şeklini oluşturan toz iplikçiklerini vurguluyor.

Peki gökbilimcilerin ilgisini çeken bu bulutsu nasıl oluştu? Yengeç Bulutsusu, yüzyıllar önce ömrünün sonunda patlayan devasa bir yıldızın sonucu olan bir süpernova kalıntısıdır. Süpernova, Dünya üzerinde MS 1054'te gözlemlendi. O zamandan beri gökbilimciler, bu patlamadan kaynaklanan bulutsunun büyüyüp değişmesini izledi.

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Bu bulutsu daha önce Hubble Uzay Teleskobu ve NASA'nın Görüntüleme X-ışını Polarimetrisi Gezgini gözlemevi tarafından gözlemlenmişti. Hubble Uzay Teleskobu öncelikli olarak optik dalga boyuna bakıyor. NASA'nın Görüntüleme X-ışını Polarimetrisi Gezgini Gözlemevi'ndeki teleskoplar ise X ışınının dalga boyunu gözlemliyor. Araştırmacılar ise tüm bu sonuçları optik, kızılötesi ve X-ışını olarak gösteren bir görüntüde birleştirmeyi başardı.

Ancak yeni Webb görüntüsü Yengeç Bulutsusu'nun farklı yönlerini gösteriyor. Webb, bu keşif için NIRCam (Yakın Kızılötesi Kamera) ve MIRI (Orta Kızılötesi Alet) cihazlarını kullandı. Böylece Webb, kırmızı ve turuncu renkte gösterilen gaz filamentlerinin yapılarının yanı sıra kabarık sarı renkte görünen toz bölgelerini de görmeyi başardı.

Araştırmacılar, kızılötesi görüntüde bir başka özellik daha keşfetti. Bilim insanları bu nebulanın yani Yengeç Bulutsusu'nun iç kısmındaki beyaz sütlü madde buldular. Bu madde güçlü bir manyetik alanla dönen bir nötron yıldızı tarafından oluşturuldu. Ayrıca bu madde sinkrotron radyasyonu adı verilen bir radyasyon türüdür.

Araştırmacılar Yengeç Bulutsusu'nu efsanevi görüntüsünün yanı sıra başka bir amaç için daha inceliyor. Bilim insanları, yıldız patladığında malzeme bulutlarını fırlatan süpernova olayından sonra nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyorlar. Bunun için ise araştırmalarını derinleştirdiler.

Princeton Üniversitesi'nden baş araştırmacı Tea Temim yaptığı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, "Webb'in hassasiyeti ve uzaysal çözünürlüğü, fırlatılan malzemenin bileşimini, özellikle de demir ve nikel içeriğini doğru bir şekilde belirlememize olanak tanıyor. Bu da Yengeç Bulutsusu'nun ne tür bir patlamaya neden olduğunu ortaya çıkarabilir." dedi.