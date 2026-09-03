JAK Timi Likya Yolu'nda 7/24 Teyakkuzda

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, doğal afetlerden zorlu arazi şartlarındaki mahsur kalma vakalarına kadar her an göreve hazır esasıyla teyakkuzda bekliyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta bulunduğu Likya Yolu'nda da devriye ve denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, ihbar alındıktan hemen sonra görevin niteliğine göre teknik malzemeleri hazırlayıp intikale geçiyor.

İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, timin görev alanları ve hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Görevin kapsamını aktaran JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Akdemir, "JAK Timi; deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması, bina çökmesi gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde veya dağ, kanyon, mağara, uçurum, kayalık, kuyu ve teleferikte mahsur kalan, yaralanan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlara yönelik arama kurtarma görevlerini icra ediyoruz" dedi.

HER AN MÜDAHALEYE HAZIRLAR

JAK Tim Komutanlığı'nın özel bir birim olduğunu belirten Akdemir, ekiplerin her an göreve hazır olmak için yıl boyunca eğitim ve tatbikat yaptığını söyledi. Akdemir, "Her türlü doğal afetlerde ve diğer olaylara her an müdahale etmek üzere yeterli eğitimleri almış, yıl içerisinde de eğitim programına göre almış olduğu eğitimleri tatbikatlar ile tekrar eden ve ara ara güncel malzeme ve teknikler için tazeleme eğitimi icra etmekteyiz" diye konuştu.

JAK timlerinin eğitimlerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden Akdemir, "Eğitim olarak afet eğitimleri, dağcılık, dağ yürüyüşü, kampçılık, trekking, kaya tırmanışı gibi eğitimlerin yanında düzenli olarak koşu, şınav, mekik ve koordinasyon artırıcı eğitimler yapmaktayız" dedi.

HER İHBARDA HIZLI REAKSİYON

İhbar sonrasındaki reaksiyon süresi ve müdahale planından bahseden Akdemir, "112 tarafından ihbarın bize bildirilmesi üzerine 45 dakika içerisinde görevin niteliğine göre teknik malzemeleri hazırlayıp araç ile intikale başlıyoruz. Görevin niteliğine göre durum değerlendirmesi yapıyor, yapılan değerlendirmeyi müteakip araçtan teknik malzemelerimizi alarak arama kurtarma faaliyetini icra ediyoruz" ifadelerini kullandı.

LİKYA YOLU'NDA ANLIK REAKSİYON VE DENETİM

Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir eden Likya Yolu'nda yürütülen çalışmalara da değinen Akdemir, "Yıl içerisinde meydana gelen olayların çoğunluğu Likya Yolu'nda meydana gelmektedir. Likya Yolu üzerinde meydana gelen olaylarda hızlı reaksiyonla görevlerimizi yerine getirmekteyiz" dedi.

Ekiplerin Likya Yolu'nda devriye faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşları da bilgilendirdiğini belirten Akdemir, yangın sezonu nedeniyle ormanlık alanlara giriş, ateş yakma ve dolaşma yasağı konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Akdemir, "Likya Yolu üzerinde şu an genelge gereği ormanlık alanlara girmek, ateş yakmak, dolaşmak yasak olması sebebiyle gelen vatandaşlarımıza bilgilendirme yaparak dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı