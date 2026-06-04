Haberler

İztuzu Sahili'ndeki caretta caretta yuva sayısı 100'e ulaştı

İztuzu Sahili'ndeki caretta caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların 100 yuva yaptığı tespit edildi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yuvaların korunması ve izlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların, şu ana kadar 100 yuva yaptıkları belirlendi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yürütüldüğü belirtildi.

İztuzu'nda 100 yuvanın tespit edildiği bildirilen açıklamada, "2026 sezonunun 100'üncü yuvasına ulaştık. Sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yuvaların korunması, izlenmesi ve veri toplama faaliyetleri için ekiplerimiz her gün sahada görev yapıyor. Ayrıca haziran ayı gönüllülerimizin aramıza katılmasıyla birlikte ekibimiz güçlenmeye devam ediyor. Bu önemli sezonda bize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gönüllülerle birlikte deniz kaplumbağalarının geleceğini korumak için çalışmaya devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

5 isme birden ''Emekleriniz için teşekkürler'' denilerek veda edildi

Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>