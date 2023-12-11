İznik'te Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır arasında sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik'ten Adapazarı istikametine giden M.Y. (26) idaresindeki 67 ACB 931 plakalı tır, kırsal Karatekin Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ani fren yaptı.

Aynı istikamette seyreden Alaattin Gün (54) idaresindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, arkasından gelen B.C'nin (23) kullandığı 37 HF 292 plakalı tır ile öndeki tır arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki tır arasında sıkışan otomobil sürücüsü Gün ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla F'yi (21) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Gün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın da 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gün'ün cesedi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.