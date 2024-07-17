Üye Girişi
Haberler

İznik Gölü Alg Patlaması Sonucu Turkuaz Görünüme Kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle turkuaz renge döndü. Bu doğa olayı, bölgedeki turizme olumlu katkı sağlıyor.

Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, AA muhabirine, her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı.

Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, AA ekibince dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Bölgesi İznik Gölü İznik Turizm Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Bakmadan Geçme

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği! CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır? Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar? Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title