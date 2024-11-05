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İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

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İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede hissedilirken patlama sonrasında bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tatbikat sırasında patlama oldu, yaralı ya da ölü yok. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

BÜYÜKAKIN: TATBİKAT SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlama sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tüpraş içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdem Sakar:

İnşallah terör saldırısı değildir

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

İnşallah çok hafif atlatırız patlatmayı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

terör bahane oyun şahane :)

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Ülkemizin en büyük gelir kaynağı ve gurur verici tesisi, inşallah bir an önce atlatırlar . Kimseninde kılına bir zarar gelmemiştir umarım .

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Haber YorumlarıAykut Erdurucan:

Tatbikat esnasında yaşanan ufak bir aksaklık korkmayın

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Haber YorumlarıÜmit Çetin:

Liyakatsız personeller işe alınırsa bu durumlar kaçınılmaz olur.Diploma tek başına yeterli olmuyor malesef.Özel sektördeki en büyük sorun bu

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Haber Yorumlarıisa ercan:

TATBİKAT da oldu sakin olun!

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Tatbikat yapmayı bile bilmiyorsunuz yazıklar olsun !

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