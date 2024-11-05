İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

BÜYÜKAKIN: TATBİKAT SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlama sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tüpraş içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.