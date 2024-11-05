İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede hissedilirken patlama sonrasında bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tatbikat sırasında patlama oldu, yaralı ya da ölü yok. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.
İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.
TESİSTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.
BÜYÜKAKIN: TATBİKAT SIRASINDA PATLAMA OLDU
Patlama sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Tüpraş içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.