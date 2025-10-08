Haberler

İzmit'te Jiletle Kendine Zarar Veren Adam, Tartışma Sonucu Tabancayla Öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçakla kendine zarar veren ve çevresindekilere rahatsızlık veren 46 yaşındaki Özgür Şahin, bir tartışma sonucunda tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde jiletle kendine zarar veren ve çevresindekilere de rahatsızlık veren Özgür Şahin (46), çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi'nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Şahin ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan Özgür Şahin, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Olay yerindeki bir araç da incelenmek üzere etrafı şerit ile çevrildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis, araçta ve cadde üzerinde çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
