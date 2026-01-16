Haberler

İzmir ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Güncelleme:
İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini aldı.

İzmir'de 2 bin 616 okulda 721 bin 862 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Süleyman Elban, Bayraklı ilçesindeki Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Elban, öğrencilere karnelerini verdi, iyi tatiller diledi.

Elban'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.

Denizli

Denizli'de 783 okulda 180 bin 812 öğrenciye karne dağıtıldı.

Pamukkale ilçesi Osman Aydınlı İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, karnelerin bir rehber olduğunu belirterek, "Karneler, kendinizi değerlendirmek ve eksiklerinizi belirlemek için sadece bir rehberdir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi. Törene, veliler de katıldı.

Manisa

Manisa'da 1174 okul ve eğitim kurumundaki 266 bin 588 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Yunusemre ilçesindeki Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, Manisa Vali Vekili Mustafa Harputlu da katıldı.

Harputlu ve protokol üyeleri, öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Uşak

Uşak'ta 315 okulda 63 bin 453 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Naci Aktaş, Elmalıdere Ortaokulu ve Aybey İlkokulu'nda düzenlenen karne törenlerine katıldı.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Aktaş, onlara karnelerini verdi, güzel bir tatil diledi.

Aktaş'a, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve kent protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
