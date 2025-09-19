İzmir ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İzmir, Uşak ve Manisa'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda, Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Orhan Aydın, 19 Eylül'ün canlarını vatan toprağına adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gün olduğunu vurguladı.

Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Uşak

Program kapsamında düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü" için katılımcılar, Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile gaziler katıldı.

Manisa

Manisa ve ilçelerinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İl merkezindeki program, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başladı.

Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter marşları eşliğinde yürüyen gazilere, Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılanan kortej, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önündeki törenle devam etti.

Programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş bir konuşma yaptı. Program, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Ege Bölgesi oyunları gösterisiyle sona erdi.

Salihli ilçesinde gerçekleştirilen programda çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'ın konuşma yaptığı programda ayrıca öğrenciler şiir okudu.

Turgutlu'da da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Kaymakam Selami Kapankaya ile Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Turgutlu Temsilcisi Sadık Özdemir'in konuşma yaptığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.