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İzmir Torbalı'da yangında dumandan etkilenen anne öldü, 2 oğlu tedavi görüyor

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İzmir'in Torbalı ilçesinde Yemişlik Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne hastanede hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 oğlunun ise sevk edildiği çocuk hastanesinde tedavisi sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 oğlunun tedavisi sürüyor.

Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne Dılgıran E. (23) ile oğulları E.E. (7) ve A.E. (8) Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dılgıran E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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