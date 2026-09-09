İzmir semalarında 9 Eylül coşkusu: SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk de Gündoğdu Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce İzmirli, Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak gösteriyi ilgiyle izledi.
(İZMİR) – İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk de Gündoğdu Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce İzmirli, Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak gösteriyi ilgiyle izledi.
SoloTürk Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, gösteri sırasında gökyüzünden yaptığı anonsla İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Meydanda toplanan binlerce vatandaş, SoloTürk'ün gerçekleştirdiği akrobatik manevraları alkışlarla takip etti.
Gösteri sırasında SoloTürk'ün bıraktığı dumanlar gökyüzünde renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. SoloTürk'ün gösterisi, Gündoğdu Meydanı'nda 9 Eylül coşkusunu doruğa çıkardı.