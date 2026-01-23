Haberler

İzmir'de bazı istasyonlarda metro seferleri geçici olarak durdurulacak

Güncelleme:
İzmir'de metro hattındaki makas değişim çalışmaları nedeniyle, Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki seferler, 25 Ocak Pazar gününden itibaren geçici olarak durdurulacak. Çalışmaların 2 Şubat'a kadar tamamlanması planlanıyor.

İzmir'de metro hattındaki makas değişim çalışmaları sebebiyle Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki seferler, pazar gününden itibaren geçici olarak durdurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Altay istasyonundaki dört demir yolu makası yenilenecek.

Çalışmalar nedeniyle 25 Ocak Pazar gününden itibaren Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat'a kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, Evka 3 - Ege Üniversitesi arasında 14 Mart civarında 2-3 gün sürecek bir ray değişimi planlandığını, ayrıca yapılacak diğer makas ve ray değişimlerinin seferleri etkilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
