İzmir Menemen'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçimi Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, tüm yurtta olduğu gibi İzmir Menemen'de de coşkuyla kutlandı. Seçim sonuçlarını partililerle birlikte AK Parti İlçe Başkanlığında izleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Yüce milletimizin bir kez daha milli iradeden, istikrardan yana oyunu kullanarak milletin adamı, büyük Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Cumhurbaşkanı seçti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından, Türk bayrağı ile Cumhur İttifakı partilerinin bayraklarını alan Menemenliler, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Seçim sonuçlarını AK Parti İlçe binasında takip eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kutlamalara AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte katıldı. Coşkulu kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev barkovizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıkköy ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiği zafer konuşmalarını hep birlikte takip etti.

"Milletimiz 'istikrar' dedi"

Cumhurbaşkanının zafer konuşmasının ardından meydanda bulunan coşkulu kalabalığa hitap eden Pehlivan, "Seçim sonuçlarımız, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Yüce milletimizin bir kez daha milli iradeden, istikrardan yana oyunu kullanarak milletin adamı, büyük Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Sağ olun var olun. Biliyorsunuz, Cumhur İttifakımız 14 Mayıs'taki seçimlerde milletimizin oylarıyla meclisimizde çoğunluğu sağlamıştı. Ufak bir işimiz kalmıştı. Bugün de büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek adına, dünya liderimizi Cumhurbaşkanımız olarak seçmeyi başardık. Kazandığımız bu zafer; Cumhurbaşkanımızın ülkemizi doğru istikamette yönettiğinin yüce milletimiz tarafından da görüldüğünün açık bir kanıtıdır. Bu zafer ayrıca milletimizin; terör sevicilerle el ele kol kola gezenlere, talimatı Kandil'den alanlara verdiği en güzel cevaptır" diye konuştu.

"Canla başla çok çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti çatısı altında hizmet etmenin kendisi için ayrı bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Var gücümüzle çalıştığımız Menemenimiz için artık sorumluluğumuz daha fazla. Cumhurbaşkanımızın hedefleri istikametinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, sevgi, saygı ve tevazu içinde daha güzel bir Menemen için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin ilçemizin her noktasına AK Parti belediyeciliğinin farkını yaşatmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 2024 yerel seçimlerimizde, maküs talihi bizimle değişen Menemenimiz için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Partimizi yine birinci yaptık. Şimdi sıra yerelde birinci olmaya geldi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Türkiye Yüzyılı' esas şimdi başlıyor."

Vatandaşların tercihini kimden yana kullanırsa kullansın seçimlerde kazananın Menemen ve Türkiye olduğunu vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Durmaz da, "Kazanan yeni Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sandığa giden her hemşehrimize teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Aydın başkanımızla birlikte siz değerli hemşehrilerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun, aydınlık olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlamalar havai fişek gösterisi, marş ve halaylarla devam etti. - İZMİR

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