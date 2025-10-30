Haberler

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Güncelleme:
İzmir Kültür Yolu Festivali, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü opera, bale, tiyatro, konser ve çeşitli atölye etkinlikleriyle kutladı. Haluk Levent'in konseriyle festivalde coşku doruğa ulaştı.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü operadan baleye, tiyatrodan atölyelere, askeri bandodan defileye kadar birçok sanat ve kültür etkinliğiyle kutlandı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivalin 5'inci gününde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde orkestra şefliğini Tolga Taviş'in yaptığı Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi.

Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu ise Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel repertuvarıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde İzmirlilerle buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda sahnelenen "Cumhuriyet'in Zarif Adımları" bale gösterisi Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu sanatın ışığında, zarafet ve estetikle buluşturdu.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü 29 Ekim Etkinlikleri kapsamında "Askeri Üniformalarla Cumhuriyet ve Atatürk Kıyafet Defilesi", "Zeybek Halk Oyunları Gösterisi" ve "Atatürk'ün Sevdiği Türküler Eşliğinde Halk Türküsü Konseri" gerçekleştirildi.

İzmir Devlet Tiyatrosu, dünya edebiyatının klasiklerinden John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" adlı eserini Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde sanatseverlere buluşturdu.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı'nda gerçekleşen "Çini Tabaklarında İzmir Kayıkları" atölyesinde katılımcılar, geleneksel el sanatlarında üretim yapma fırsatı buldu.

Cumhuriyetin çocukları festivalde

Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatro ve oyun alanlarıyla birçok etkinlik düzenlendi.

Çocuklar "Aşuk ile Maşuk" gösterisi ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çocuk Bandosu" konseriyle bayram neşelerini taçlandırdı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki "Müzede Drama" etkinliğinde dikkat ve gözlem becerilerini pekiştiren çocuklar, anlatılan hikayelerle geçmişi kendi hayal güçleriyle yeniden inşa etmeyi öğrendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Gümüş Patenler" adlı çocuk oyunu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde sahnelendi.

Haluk Levent sahne aldı

Festival kapsamında Haluk Levent, sevilen şarkıları ve Türk marşlarıyla İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa çıkardı.

Gündoğdu Meydanı'nda konser veren sanatçı, dev ekrana yansıtılan Atatürk ve Türk bayrağı görüntüleri eşliğinde sahneye çıkarak "İzmir Marşı"nı seslendirdi.

Levent, sevilen şarkılarının yanı sıra "İzmir'in Kavakları" gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülere de repertuvarında yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel


