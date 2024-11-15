Üye Girişi
Haberler

İzmir Körfezi'ni Kurtarma Seferberliği: İzmir İçin Nefes Projesi Hazırlıkları Başladı

İzmir Körfezi'ni Kurtarma Seferberliği: İzmir İçin Nefes Projesi Hazırlıkları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri ve kirlilik sorunları nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'İzmir İçin Nefes Projesi' kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. Bilim Kurulu ve ilgili kuruluşların katılımıyla yürütülen çalıştayda, Körfez'in ekolojik sağlığının korunması için önlemler ve eylem planları belirlenecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde; İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamındaki 'İzmir İçin Nefes Projesi'nin hazırlıkları görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 22 Ağustos 2024'te İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kirlilik ve kötü koku ile ilgili bölgede inceleme başlatıldı. Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin, sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. Atık su kaynaklı amonyak miktarının normal değerden 50 kat daha fazla olduğu belirlendi. Körfez'de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin 1,8'e, yer yer sıfıra düştüğü laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıktı.

İDARİ CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Yine 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 'Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirlilik taşıyan atık suyun İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edilince İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

BİLİM KURULU ÜYELERİNDEN İNCELEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Ardından bölgeye giden Bakan Kurum, 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu üyeleri ile denizde inceleme yaptı. Bilim Kurulu üyeleri, 7 Ekim'de 15 maddeden oluşan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı açıklayıp Körfez'de atılması gereken adımları, ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenleri tek tek tespit etti.

İZMİR'DE 2 GÜNLÜK ÇALIŞTAY

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 2 günlük çalıştay düzenledi. 12 Kasım'da başlayan çalıştayda Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

BAKANLIKTAN TEDBİRLER

13 Kasım Çarşamba günü düzenlenen toplantıda da Bilim Kurulu üyeleri, bugüne kadar İzmir Körfezi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca bakanlık tarafından yürütülecek 'İzmir İçin Nefes Projesi'ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde Körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip, önlemler alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Ahmet Özer'e 12 önce gönderdiği mektup ortaya çıkan Soylu'dan yanıt gecikmedi

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.