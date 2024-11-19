İzmir Körfezi İçin Yeni Temizlik Projesi: İzmir İçin Nefes

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yönelik "İzmir İçin Nefes" projesi tanıtıldı.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliği önlemek amacıyla 15 maddeden oluşan acil ve kısa vadeli eylem planı yaptıklarını, önceliklerinin körfeze giren kirliliği azaltmak olduğunu söyledi.

Erul, "Bu eylem planında, belediyelerin görev ve yetkileri çerçevesinde kanalizasyonlarda toplanan atık suyun arıtılarak körfeze deşarjını sağlayabilecek alt yapının eksikliklerinin tamamlanması, işletme hatalarının giderilmesi, arıtma tesisi kapasitesiyle ilgili problemlerin tespitine yönelik acil ve kısa vadeli çalışmaları ortaya koyduk. Bu çalışmalar kapsamında alıcı ortama yapılan her türlü atık su deşarjında bakanlık olarak denetim, inceleme ve izleme çalışmalarımızı artırdık." diye konuştu.

Orta ve uzun vadeli çalışmaları da kurguladıklarını belirten Erul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki tüm üniversiteleri bir araya toplayarak oluşturduğumuz bilim kuruluyla bugüne kadar körfezle ilgili yapılan çalışmaları masaya yatırmak, eksiklikler varsa gidermek, ihtiyaç varsa yeni projeler üretmek için çalışıyoruz. Bunların amacı öncelikle noktasal kaynaklı kirliliği bertaraf etmek. Dereler, atık su tesisleri, yağmur suyu kanalları aracılığıyla körfeze gelen kirliliklerin tespitini yapmaktır."

"Amacımız körfezi yaşanabilir hale getirmektir"

İzmir Körfezi'nin hidrodinamik modelini ortaya koyduklarını ifade eden Gürsel Erul, "Hidrodinamik modele göre atık suyun nereye deşarj edileceği ve hangi teknikle yapılacağının ortaya konulması için böyle bir proje çalışması yaptık. Buradaki amacımız, daha görsel, daha rekreasyonel, İzmir'imize yakışan bir temizlikle körfezi yaşanabilir hale getirmektir." açıklamasını yaptı.

Modele göre İzmir Körfezi'nin iç, dış ve orta körfez olarak ayrıldığı bilgisini veren Erul, "Özellikle iç körfezdeki su sirkülasyonunu hareketlendirecek bir mekanizmayı kurgulamamız gerekiyor. Bunu da orta ve uzun vadede yapacağız. Acil ve kısa eylem planında körfeze yönelik kirlilik girişini durduracağız. Orta ve uzun vadede ise dip çamur ve tortuların nerelerde biriktiğini, sirkülasyonu artırabilecek mekanizmanın ne olduğunu ve nasıl bir kurgu yapılması gerektiğini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Körfeze gelen kirliliği azaltmak amacıyla 271 denetim yaptıklarını bildiren Erul, denetimlerle kaçak yapı ve mevzuata aykırı deşarjların önünü kestiklerini dile getirdi.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırımının öncelikleri olduğunu vurgulayan Erul, 2010'dan bu yana ülke genelinde atık su tesislerinin harcadığı enerji giderlerinin yüzde 50'sine kadar bakanlık olarak karşıladıklarını kaydetti.