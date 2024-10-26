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İzmir Kitap Fuarı, 'Sinema ve Edebiyat' Temasıyla Başladı

İzmir Kitap Fuarı, 'Sinema ve Edebiyat' Temasıyla Başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Kitap Fuarı, 'sinema ve edebiyat' temasıyla kapılarını açtı. 220 yayınevi, 400 yazar ve kitapseverin katıldığı fuar, 3 Kasım'a kadar devam edecek.

4. İzmir Kitap Fuarı, "sinema ve edebiyat" temasıyla kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve TACT tarafından Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Fuarda 220 yayınevi sahaf ve 400 yazar, çizer, gazeteci ve kitapseverlerle bir araya geldi.

Açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile fuarın onur konuğu Yazar Hakan Günday birer konuşma yaptı.

Kurdele kesilmesinin ardından katılımcılar stantları gezdi.

Fuar, 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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