İzmir'in Urla ilçesinde İHA grup tespit etti, 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenliğin insansız hava aracı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce Çılga Koyu'nda olduğu belirlenen 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA