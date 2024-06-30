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Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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Selçuk, Menderes ve Çeşme'de çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk'ta 350, Menderes'te 150 hektarın kül olduğunu ifade etti. Olaya ilişkin bazı şüpheliler ise gözaltına alındı.

İzmir Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan gece gündüz demeden müdahale etti. Bakan Yumaklı, güçlükle kontrol altına alınan yangında yanan evin ve yaralanan vatandaşın olmadığını ifade etti.

"3 YANGIN DA KONTROL ALTINDA"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada " Selçuk, Menderes ve Çeşme'de yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. An itibarıyla 3 yangınımızın da kontrol altına alındığını söyleyebiliriz" dedi. Önümüzdeki hafta bölgede şiddetli rüzgarın beklendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

"ŞU ANDA AKTİF YANGIN KALMADI"

Şu anda aktif bir yangının bulunmadığını ifade eden Yumaklı, Şelçuk ve Menderes yangınlarının insan kaynaklığı olduğunu söyledi ve çok ağır yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirerek şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

"ÇOK KÜÇÜK ATEŞİN BÜYÜK SONUÇLARI OLABİLİYOR"

Bakan Yumaklı "Yangın oluşturacak çok basit küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım" sözleriyle vatandaşı uyardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Menderes Selçuk Çeşme İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Zafer Ayyıldız:

Mantar gibi çoğalan tarlaları kafasına göre bölüp içine ev yapan kişilere devlet ne zaman dur diyecek acaba Menderesteki yangın hobi bahçesinden çıkmış kaçak yapılara göz yumuyor devtet yazık gerçekten

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Salih Kandıralı:

Devlet yabancılara peşkeş çekmesin diye hobi bahçesi deyip biz sahipleniyoruz.

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Alpingo Bey:

Yol geçen hanı ülke

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Emir Emir:

MEVCUT KANUNLAR YETERSİZ KALIYOR,YAKAN YAKTIĞI İLE KALMASIN EKMEĞE MUHTAÇ EDECEKSİN,HAPİSTE GÜN IŞIĞINI UNUTTUR BAKALIM BİRDAHA SİGARA İÇMEYE TÖVBE EDER.

39
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Mehmet Yarba:

Eğer şüpheliler hakkında kesin kanıtlar varsa onlara en ağır ezanlar verilmelidir. Sokaklara ve özellikle ormanlık alanlara sigara izmariti atanlara Avrupada olduğu gibi ceza verilmelidir !

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Salih Kandıralı:

Ortadoğu ülkesi gibi yaşayıp Avrupalı gibi cezamı alacağız? Hadi Ordan.

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Erdem Keleşoğlu:

neden hep tatil merkezleri yanıyor merak konusu

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0
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Güven önemlş:

mevsimi gelince neden tedbirler artırılmıyor

11
3
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Yahya Kahya:

Anızları yakmayın, kaçak elektrik kullanmayın sayın Egeliler.

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Mustafa Sudağ:

1. Egeliler anız yakmaz, 2. Bölgelere göre kaçak elektrik kullanımında Ege bölgesi son sırada. Hırsızlarda genelde egeye dışarıdan gelenler, onun da önüne geçemiyoruz maalesef. Sen memleketini söyle senin bilgileri de yazalım.

yanıt1
yanıt0
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