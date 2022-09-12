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İzmir haberleri... Çeşme'nin içme suyu ihtiyacı için yapılan boru hattında çalışmalar sürüyor

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İzmir haberleri... Çeşme'nin içme suyu ihtiyacı için yapılan boru hattında çalışmalar sürüyor

İzmir haberler... İzmir'in Çeşme ilçesine Karareis ve Salman barajlarından içme suyu sağlayacak 34 kilometrelik boru hattının 29 kilometresi tamamlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesine Karareis ve Salman barajlarından içme suyu sağlayacak 34 kilometrelik boru hattının 29 kilometresi tamamlandı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı açıklamada iletim hattını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında 3 depo, 2 terfi merkezi, 1 konvansiyel artıma tesis inşa edeceklerini aktaran Akca, gerekli kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Akca, arıtma tesisinde günde yaklaşık 24 bin metreküp suyun arıtılarak Çeşmelilerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Çeşme'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Karareis ve Salman barajlarının dolu olduğunu belirten Akca, "Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Lütfi Akca İzmir Çeşme Güncel Haberler

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