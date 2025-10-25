Haberler

Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

  • Foça ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Bucak Deresi taştı.
  • Sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi ve bazı mahallelerde elektrik ile ulaşım aksadı.
  • 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, otomobiliyle evine dönerken Bucak Deresi üzerindeki köprüde çamura saplandı ve sulara kapıldı.
  • Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, ekiplerin arama çalışmaları sonucu dere yatağında bulundu.

İzmir'in Foça ilçesi, son yılların en şiddetli sel felaketlerinden birini yaşadı. Derelerin taşmasıyla birlikte birçok ev su altında kaldı, araçlar sele kapılarak sürüklendi, bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı.

DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Şiddetli yağışlar nedeniyle Foça'daki Bucak Deresi taştı, ilçe genelinde yollar göle döndü. Sel sularına kapılan çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde elektrik ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

70 YAŞINDAKİ BÜLENT KAPTANOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Felaket sırasında ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, otomobiliyle evine dönmek isterken Bucak Deresi üzerindeki köprüde çamura saplandı. Araç kısa sürede sulara kapıldı ve Kaptanoğlu'ndan uzun süre haber alınamadı.

Ekiplerin sabah saatlerinde yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Kaptanoğlu'nun cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı! Kazanın nedeniyse skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.